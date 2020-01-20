İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere İskenderun Kaymakamlığı tarafından uygun görülen teşekkür belgeleri Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından verildi. Güneş törende, "Aylarca teknik ve fiziki takip yaptınız, büyük emek verdiniz. Sizlerle birlikte uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Emeklerinize sağlık" dedi.

Güneş daha sonra polislere teşekkür belgelerini takdim etti.

HATAY 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

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