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Hatay'dan İdlib'e insani yardım AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından toplanan, içerisinde ...

İHA

Hatay'da toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hatay'dan İdlib'e insani yardım AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından toplanan, içerisinde kışlık malzemenin yanı sıra, yiyecek ve bebek mamasının da olduğu iki tırlık yardım malzemesi, İdlib'teki ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktı

Hatay'da toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından toplanan içerisinde kışlık malzemenin yanı sıra, yiyecek ve bebek mamasının da olduğu iki tırlık yardım malzemesi AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik’in de katıldığı törenle Yayladağı ilçesinden İdlib'teki ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "Bugün burada insanlık dramına karşı AK Parti'nin duruşunu gözler önüne serdiğimiz bir anı yaşamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman mazlumların yanında zalimlerin karşısında durmuş bir devletiz. Bir kat elbisenin, bir lokma ekmeğin bir canı kurtarabileceğini biliyoruz ve aynı şekilde de Suriyeli kardeşlerimizin bize ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Hava şartları ne kadar ağır, çamurun içinde baş başa kalmış durumdalar, bizler elimizden geldiğince Cumhurbaşkanımızın önderliğinde durmaya da devam edeceğiz. Bir an önce de Suriye’deki insanlık dramının bitmesini ve oralara esenlik, refahın getirilmesini niyaz ediyorum" dedi.
AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen de, "Sınırımızın öbür tarafında yaşanan insanlık dramına sessiz kalamazdık ve bugüne kadar da kalmadık. Burada insanların kış şartlarında ne kadar zorda olduklarını görüp yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ise, şunları kaydetti:
"Yakın komşu uzak akrabadan iyidir düşüncesiyle, bu yakınlık derecemizde en büyük görevi en büyük hizmet çamur deryasında yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Sınırdaki Suriyeli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim."
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılma da konuşmasında, "Artık herkes kendine gelsin, artık sadece bir kesime yüklenilmesin. İnsan olduğumuzu unutmayalım ve yardımlarımızı esirgemeyelim" dedi.
AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen ise, "Üç beş kilometre ötemizde bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz bu drama sessiz kalamazdık, üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Tüm Türkiye’ye buradan sesleniyorum, yanı başımızda yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayıp elimizden geldiğinde yardımlarımızı esirgemeyelim" ifadelerini kullandı.

HATAY

20 Ocak 2020 Pazartesi

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