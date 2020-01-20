Asansörde sıkışan fırın çalışanı öldü

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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde fırın işletmesinde çalışan İlker Türker (45), yük asansörüne başının sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00'da meydana geldi. İddiaya göre fırın içerisindeki yük asansörü ile üst kata malzeme çıkartmaya çalışan İlker Türker, kendi kumandasındaki asansöre başını sıkıştırdı. Kumanda edemediği asansör ile duvar arasına sıkışan Türker, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Türker'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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