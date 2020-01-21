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Botoks, nörolojik hastalıklara iyi geliyor

İHA

Nörolojik hastalıklarda botoks uygulamasının iyileştirici etkisi olduğuna dikkat çeken İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle kronikleşen migrende etkili sonuçlar alındığını belirtti.

Botoks, nörolojik hastalıklara iyi geliyor

Nörolojik hastalıklarda botoks uygulamasının iyileştirici etkisi olduğuna dikkat çeken İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle kronikleşen migrende etkili sonuçlar alındığını belirtti.
Botoksun tedavi amacıyla kullanıldığı nörolojik durumlardan söz eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Botoks, Clostridium Botulinum isimli bir bakterinin ürettiği bir toksindir. Botokstan, sadece kozmetik alanda değil, nörolojik hastalıkların tedavisinde de yararlanabiliyoruz. Botoksun, kas gevşetici etkisinden dolayı özellikle migren tipi baş ağrılarında etkili sonuçları bulunmaktadır. Migren, beyinle ilgili damarsal kökenli baş ağrılarından bir tanesidir. Zonklayıcı vasıfta, yaklaşık 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrıdır. Her migrende botoks uygulanmaz. Özellikle kronik migren dediğimiz 15 20 günden fazla atağı olanlara uygulama yapılır. Botoksu, migren dışında; Blefarospazm dediğimiz göz kapağının istemsiz kasılmasında, Hemifasiyal Spazm dediğimiz, yüzde istemsiz kasılmalarda, Servikal Distoni dediğimiz boyun kaslarının istemsiz kasılmaları gibi nörolojik hastalıklarda kas içerisine uygun dozda botoks uygulamasının yararı olacaktır” dedi.

Botoks ne aralıklarla tekrarlanabilir?
Migren tedavisinde uygulanan botoksun yaşam kalitesini arttırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Atilla Kara, “Botoks uygulamasını poliklinik şartlarında, özellikle diğer nörolojik hastalıklarda, istemsiz kasılmalarda, EMG iğnesiyle, ilgili kasa gelerek kastaki aktiviteyi görüp, botoks uyguluyoruz. Botoksun toplam etkinlik süresi 3 ile 6 ay arasında değişebilmekte ve tekrar uygulanabilmektedir. Hastanemizde de artık kronik migrende ve nörolojik hastalıklarda botoks uygulamasına başlamış bulunmaktayız” açıklamasında bulundu.

HATAY

21 Ocak 2020 Salı

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