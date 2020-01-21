Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu 

HATAY'da refüje çarpıp, taklalar atarak karşı şeride geçip, park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 EH 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



HATAY 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

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