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Suriyeli çocuklara ayakkabı ve mont

DHA

İSTANBUL Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlip'teki ailelere dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ile birlikte çadır kentteki ailelere birlikte dağıtan Başkan Döğücü bu sırada art arda duyulan bomba seslerine dikkati çekerek, "Bu bombaların altında büyüyen çocuklar" dedi.

İSTANBUL Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlip'teki ailelere dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ile birlikte çadır kentteki ailelere birlikte dağıtan Başkan Döğücü bu sırada art arda duyulan bomba seslerine dikkati çekerek, "Bu bombaların altında büyüyen çocuklar" dedi.
Sancaktepe Belediyesi olarak ilçede hayırseverlerin desteği ile toplanan yardımlar İdlib'te bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay'ın aracılığı ile ulaştırıldı. Battaniyeden, çocuk giyesilerine kadar gelen yardımları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve ekibi çadır kentte dağıttı. Kızılay'ın bir taraftan ihtiyaç nedeniyle çadır kurduğu kampta, yardımlarda devam ederken bomba sesleri duyuldu. Başkan Döğücü, "O bombaların altında yaşayan çocuklar bunlar. İnşallah daha iyi şartlarda daha güzel, barış içinde yaşayan çocukların olduğu bir dünya hayaliyle bizde bu çocuklarımıza katkı olması için geldik. Kızılay'a teşekkür ediyorum güzel bir sistem kurmuş burada" dedi.
İdlip'de Kızılay tarafından açılan Sevgi Butik mağazasına giden Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Kupon, Suriyeli aileleri ve çocuklarını burada giydirdi. Başkan Döğücü, yakından ilgilendiği küçük çocukların ıslak çoraplarını çıkartarak, onlara bot ve montlarla giydirdi.
'BOT GİYMEK İSTEMİYORLAR ÇÜNKÜ BİLMİYORLAR'
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancak tepedeki hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği hayırlarını buraya getirdik. Bunların devamı gelecek. Hakikaten burada gördüğümüz bu tablo, çocukların ayakları su içinde, gerçekten hepsinin ayağı bu soğukta ıslak. Ayaklarındaki ince ayakkabıların yerine botlarla değiştirmek istiyoruz. İstemiyorlar ince ayakkabıları tercih ediyorlar çünkü botları bilmiyorlar. Çünkü görmemişler. Şimdi inşallah bu güzel botlarla ayakları ısınacak. Dönüşümüzde ilçe genelinde büyük bir kampanya başlatıp yardımlarımızı buraya getireceğiz. Sık sık geleceğim buraya. Şu çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek kadar güzel bir şey yok. Gözlerimizle gördük buradaki dramı gidip bunları anlatacağız. İlk etapta buraya battaniyeler, sünger yataklar, çocukların beslenecekleri gıdalar mamalar getirdik. İhtiyaçları da var Kızılay'ımızla birlikte ilçemizdeki dinamikleri sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirerek büyük bir seferberlik başlatacağız. Buradaki yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görebilmek için. El Birliği ile bunu yapacağız" diye konuştu.

HATAY

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:14
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  • İKİNDİ 15:34
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