Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Diğer yandan Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordobeyazlı futbolcuların antrenmanını izledi.

HATAY 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

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