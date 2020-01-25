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Kırıkhan Belediyesi’nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu

İHA

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, merkezi Elazığ Sivrice olan ve Hatay dahil olmak üzere çevre illerde de hissedilen derinliği 5 km ve 6,8 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili belediye binasında yardım masası oluşturdu.

Kırıkhan Belediyesi’nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, merkezi Elazığ Sivrice olan ve Hatay dahil olmak üzere çevre illerde de hissedilen derinliği 5 km ve 6,8 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili belediye binasında yardım masası oluşturdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yavuz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Depremin Hatay ve Kırıkhan’ımızda da hissedilmesinin ardından Kırıkhan Kaymakamımız Zafer Karamehmetoğlu ile istişareli olarak Emniyet Müdürümüz Hasan Kılıç’la birlikte ilçemizi gezip incelemelerde bulunduk. Hamdolsun hiçbir can kaybı ve hasar oluşmamıştır. “Bir canda siz olun! Bir yardım eli de siz olun” düşüncesi ile Kırıkhan Belediyesi olarak deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere belediye olarak battaniye, yorgan, kışlık elbise yardım kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Şuan itibariyle belediye binamızda görevli arkadaşlarımız yardımlarınız için hazır beklemektedir. Bütün vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

HATAY

25 Ocak 2020 Cumartesi

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