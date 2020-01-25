Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak

TFF 1´inci ligde lider Hatayspor, yarın evinde 7´nci sıradaki Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı´nda yarın saat 14.00´te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan bordo beyazlılar, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Hatayspor´da sarı kart cezalısı Aabıd Rayane ile sakatlıkları bulunan Hamza ve Furkan, Menemen karşısında forma giyemeyecek.
HATAY
25 Ocak 2020 Cumartesi
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