Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak

TFF 1´inci ligde lider Hatayspor, yarın evinde 7´nci sıradaki Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı´nda yarın saat 14.00´te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan bordo beyazlılar, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Hatayspor´da sarı kart cezalısı Aabıd Rayane ile sakatlıkları bulunan Hamza ve Furkan, Menemen karşısında forma giyemeyecek.



HATAY 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.