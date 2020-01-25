Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, 5’e 2 ve duran top çalışması yaptı.

HATAY 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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