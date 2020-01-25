Çeyizini depremzedelere bağışladı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir genç kız, Elazığ’daki depremzedeler için çeyizini bağışladı

Hatay’da bir genç kız, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çeyizini depremzedelere bağışladı.



Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün 20.55’de meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un başlatmış olduğu yardım kampanyasına alışılagelmişin dışında bir bağış yapıldı. İsmini vermek istemeyen bir genç kız, çeyizini depremzedeler için bağışladı. Başkan Yavuz’da bu bağışın ardından, “İşte öyle bir milletiz ki, Türkiye’nin neresinde olursa olsun birimizin başına felaket geldiğinde anında kenetleniyoruz. İsmini vermek istemeyen hanım kızımız başta olmak üzere yorgan, battaniye, yatak, tüp ve buna benzer birçok eşya ile katılım sağlayıp destek olan bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

HATAY 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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