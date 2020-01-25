Hatay Valiliği'nden 'yardım' açıklaması

ELAZIĞ merkezli yaşanan depremin ardından sosyal medya aracılığı ile yapılan yardım taleplerine ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi.

Hatay Valiliği'nin resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlarımızca sosyal medya mecralarında yardım taleplerinde bulunulduğu gözlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçlar, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Toplanacak yardımlar, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edilecektir. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



HATAY 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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