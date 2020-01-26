Kemerle ağaca asılı erkek cesedi bulundu

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki zeytinlikte, ağaca kemerle asılı erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'ndeki zeytinliğe gelenler, ağaca kemerle asılmış erkek cesedini görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin üzerinde kimlik olmadığını tespit etti. Sağlık görevlileri ise erkek cesedini otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



HATAY 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

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