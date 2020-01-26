Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda dağıtım firmasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Güzelburç Mahallesi'ndeki bir gıda dağıtım firmasının binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, çevre ilçelerin de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



HATAY 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

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