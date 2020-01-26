Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ’a bir destek de Hatayspor taraftarından geldi. Hataylı futbolseverler, Menemenspor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte atkılarını sahaya atarak, ‘Elazığ üşüme, Hatayspor seninle’ tezahüratları yaptı.

TFF 1. Ligin 19. hafta maçında Hatayspor sahasında Menemenspor’u konuk etti. Hataysporlu taraftarlar, önceki günlerde 6.8 şiddetinde depremin meydana geldiği Elazığ'a maç boyunca destekte bulundu. Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Hataysporlu taraftarlar, sahaya atkılarını atarken, tribünlerden ‘Elazığ üşüme, Hatayspor seninle’ tezahüratları yükseldi.

HATAY 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:34

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İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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