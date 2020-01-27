Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY´da, bir traktör römorkunda yapılan aramada, 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Samandağ yolu güzergahında yer alan Güzelyurt Mahallesi'nde arama yapıldı. S.B.'ye ait olduğu belirlenen traktörün römorkunda 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçak sigaralara ise el konuldu.



HATAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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