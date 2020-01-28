Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor.

Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine ve Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve 10 araçtan oluşan tank sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen ve Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araçlar Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na doğru ilerlediler.

Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.