Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Görünmez kadın! Gören bir kez daha bakıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından TürkiyeSuriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.

Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay´ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri TIR´lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da TürkiyeSuriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT´ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.



HATAY 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:11

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