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Bayram Toysal: “Yerimizi sağlamlaştırmak için mücadele göstermek zorundayız” Hatayspor, Giresunspor ...

İHA

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Haftalar ilerledikçe, grupta sıralama şekillendikçe diğer takımların bize karşı aldıkları önlemler artıyor. Yerimizi sağlamlaştırmak için mücadele göstermek zorundayız" dedi.

Bayram Toysal: “Yerimizi sağlamlaştırmak için mücadele göstermek zorundayız” Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, “Haftalar ilerledikçe, grupta sıralama şekillendikçe diğer takımların bize karşı aldıkları önlemler artıyor. Yerimizi sağlamlaştırmak için mücadele göstermek zorundayız” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 20. haftada pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal açıklamalarda bulundu. Toysal, liderlik konumunu sağlamlaştırmak adına en üst düzeyde mücadele göstermek zorunda olduklarını belirterek, “Geçen hafta oynamış olduğumuz Menemen maçında aldığımız üç puanla yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta Giresun müsabakası var ve rakibin gücünü biliyoruz. Haftalar ilerledikçe, grupta sıralama şekillendikçe diğer takımların bize karşı aldıkları önlemler artıyor. Aynı şekil Giresun maçı, son oynadıkları dört maçta iki galibiyet iki beraberlik almış, istatistiki verileri iyi olan bir takıma karşı oynayacak olmamız, bizi zaten olayın içindeyiz, daha çok içine itiyor. Biz de kendi yerimizi ve konumumuzu daha sağlıklı bir şekilde sağlamlaştırmak adına mücadelemizi en üst düzeyde göstermek zorundayız” dedi.

Taraftara çağrı
EG Menemenspor maçında taraftarların verdiği desteği her maç sürdürmeleri halinde evlerinde maç kaybetmeyeceklerini belirten Toysal, “Taraftarımızın, basının, yönetimin, futbolcuların bu süreci çok iyi geçirmesi lazım. Son oynadığımız müsabaka da taraftarın desteği, böyle olduğu sürece biz içeride her takımı çok rahat bir şekilde yeneriz. Onların destekleri istekleri ve arzuları son maçtaki olduğu gibi inanılmaz derece de bize pozitif bir hava kattı. Çok keyif aldık, çok müthiş desteklediler, hepsine teşekkür ederim” dedi.
Toysal, Menemenspor maçının ardından yaptığı açıklama ile ilgili olarak da, “Benim o söylemimden gerçek taraftarlarımızın kesinlikle alınmadığını düşünüyorum. Hiç problem yok, linç girişimi de olabilir, bizimle alakalı olumsuz şeylerde söylenebilir ama kesinlikle her kesimin şu ara Hatayspor’a ciddi destek vermesi gerekiyor. Biz onun için buradayız, şahsım adına ekstra bir şey beklemiyorum” diye konuştu.

Strahil Popov: "Giresunspor maçı da zorlu olacak"
Hatayspor’un devre arası transferlerinden olan Strahil Popov ise Giresunspor’un son haftalarda aldığı sonuçlar ile işin içine girdiğini belirterek, “Menemenspor maçı zor bir maçtı, ilk yarıda gol bulamamız bizi sıkıntıya soktu ama ikinci yarı başlarken golü bulmamız biraz daha işi kolaylaştırdı. Giresunspor maçının da zorlu olacağını biliyoruz. Rakibimiz de son haftalarda aldığı galibiyetlerle işin içine girdi. Adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamadım, takım da arkadaşlık çok iyi gelir gelmez hissettim. Takımımla birlikte Gireunspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz” dedi.

Sadi Karaduman: "Evimizde hiç kaybetmedik, ligde tek kaybetmeyen takım biziz’
Ligde evlerinde kaybetmeyen tek takım olduklarını belirten Hataysporlu oyuncu Sadi Karaduman da, “Öncelikle içeri de Menemenspor maçını kazandık bu bize moral motivasyon olarak iyi geldi. 2 maç içeride oynamamızın avantajı var, evimizde hiç kaybetmedik, ligde tek kaybetmeyen takım biziz. İnşallah bu sezon sonuna kadar devam eder. Giresun maçına neşeli güzel antrenmanlarla devam ediyoruz. Bu maçı da kazanıp avantajımızı kullanmayı istiyoruz. Daha sonra Erzurum, Bursa gibi rakiplerimizle evimizde oynayacağız, onları da mağlup edip yolun sonunda kupayı almayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

HATAY

29 Ocak 2020 Çarşamba

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