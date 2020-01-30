Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeri araç sevkiyatları yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.



HATAY 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:11

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