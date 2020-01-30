Suriye sınırına gece sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan iki askeri konvoy, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

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