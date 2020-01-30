Küçük Berk'in yüreği büyük Küçük Berk depremzede çocuklara yardım için tezgah açtı Hatay’da ilkokul öğrencisi Berk Meşeci, Elazığ’daki depremzede çocuklara yardım için açtığı tezgahında kendisine ait oyuncakları, kitapları ve ödev notlarını sergileyip satıyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ilkokul öğrencisi Berk Meşeci, depremzede çocuklar için açtığı tezgahında, kendisine ait oyuncakları, kitapları, tespih ve ödev notlarını sergileyip satıyor.

10 yaşındaki Berk Meşeci Elazığ’da yaşanan depremde evleri yıkılan çocukların yeniden evlerine kavuşması amacıyla Kışlalar Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokağın köşesinde karton kutudan tezgah açtı. Üzerine, "Elazığ depreminde yıkılan evler için eşyaları satıp paraları Elazığ’a göndereceğiz" yazdığı karton kutu üzerinde kendisine ait çeşitli oyuncak, ödev notlarını, çeşitli eşyalarını sergileyen Gazi İlkokulu öğrencisi Berk Meşeci, 4 yaşındaki kardeşi Ali ile birlikte, “Buyurun ablalar, ağabeyler” diyerek bir pazarcı esnafı gibi yoldan geçenlere satış yapmaya çalışıyor.

Yoldan geçen vatandaşlar, küçük Berk'in anlamlı davranışına ilgi göstererek alışveriş yaparak kampanyaya destek veriyorlar.

Kendisine ait eşyalarını neden satmak istediğini anlatan Berk Meşeci, "Elazığ’da depremde kardeşlerimin evleri yıkıldı. Onlara para göndermek istiyorum. Bunları satarak ve kendi harçlığımı da üzerine ekleyerek Elazığ’daki kardeşlerime göndereceğim" dedi.

Anne Sümeyye Meşeci ise "Oğlum evde bulunan çoğunluğu kendisine ait olan hikaye kitaplarını, eşyaları toplayarak kutulara koydu. Benden de evde fazla bulunan tespihleri isteyerek, 'anne ben bunları satıp Elazığ’da yaşanan depreme yardımda bulunmak istiyorum' dedi. O an çok duygulandım ve gururlandım. Kendisine tamam oğlum sen nasıl istersen öyle yapalım dedim" diye konuştu.

Amca Teyfik Meşeci ise "Çocuklarımızın yapmış olduğu bu davranış bizim için çok büyük ve gurur verici. Gerçekten kendileri küçük ama yaptıkları bu davranış bizi gururlandırıyor" dedi.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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