Hatay´da hava destekli trafik denetimi

HATAY'da Emniyet Müdürlüğü hava destekli trafik denetimi yaptı. 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle, Hatay genelinde trafik yoğunluğunun bulunduğu caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Havadan helikopter ile gerçekleştirilen denetimler kara ekipleri tarafından da desteklendi. Denetimlerde kusuru tespit edilen sürücülere helikopterden uyarı anonsları yapılarak karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı. Toplam 4 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 34 sürücüye toplam 6 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.



HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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