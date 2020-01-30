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Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İHA

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin Türkiye Suriye sınır hattında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti esnasında Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde, Suriye'den getirildiği düşünülen 5 çuval içerisinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sigaralara el konulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

HATAY

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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