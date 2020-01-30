Hatay sınırında 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin Türkiye Suriye sınır hattında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti esnasında Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde, Suriye'den getirildiği düşünülen 5 çuval içerisinde 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sigaralara el konulduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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