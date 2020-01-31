Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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-TFF 1´inci Lig ekiplerinden Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı zorlu Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam eden güney ekibi, günü 5´e 2 pas çalışması, mes koşusu , dar alan ve taktik çalışma ile tamamladı. Hatayspor´da teknik heyet geçtiğimiz hafta iç sahada alınan 2-0´lık Menemenspor galibiyetinin ardından evinde oynayacağı Giresunspor maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek ve rakipleriyle arasındaki puan farkını arttırarak şampiyonluk yarışında avantaj kazanmayı hedefliyor. Hatayspor´da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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