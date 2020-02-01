Kırıkhan’da şiddetli fırtına, ev ve okul çatılarını yerinden söktü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti.

Fırtına nedeniyle bazı evlerin, okulların çatıları ile cami minareleri hasar görürken, bazı evlerin damında bulunan enerji sistemleri de zarar gördü. Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahallesi'ne fırtına nedeni ile dün akşamdan beri elektrik verilemedi. Kırıkhan TOKİ konutları mevkisinde yapılan yeni okulların çatıların kaplamaları da fırtına nedeni ile yerinden söküldü. Kırıkhan’daki şiddetli fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken ilçenin birçok mahallesindeki konut, iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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