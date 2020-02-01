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İdlib´e saldırılarda, Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi

DHA

SURİYE´de, Esed rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi.

SURİYE´de, Esed rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar, rejim ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırıların devam ettiğini, bu saldırılar sonucu aralarında 64´ü aşkın çocuğun da bulunduğu 188 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretlilerden kişilerin de bulunduğunu belirtti.
BİNALAR DA AĞIR HASAR GÖRDÜ
Ocak ayı içerisindeki saldırılarda, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 28 okul, 9 pazar yeri, 4 fırın, 19  ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, su ve elektrik santrallerinin de bombalanan alanlar arasında olduğunu belirten yerel kaynaklar, saldırılar nedeniyle sivillerin yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

HATAY

30 Ocak 2020 Perşembe

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