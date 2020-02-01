Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor , TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı.
HATAY
30 Ocak 2020 Perşembe
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