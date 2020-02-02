TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1

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TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:

49. dakikada Landel’in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

73. dakikada Popov’un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 11



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Cemal Bingül xx, Hüseyin Aylak xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Idır Qaualı dk. 73 x), Rayane Aabid xx, Gökhan Karadeniz xx (Diop dk. 53 xx), Selim Ilgaz xx (Helder Barbosa dk. 65 x), Mirkan Aydın xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Giresunspor: Adriano xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xxx, Rusescu xx (Özgür Can Özcan dk. 67 x), İlhan Özek xx (Tanase dk. 90 ?), Murat Akça x, Yonathan Del Valle xxx (Mehmet Taş dk. 79 x), Renan Da Silva xx, Uğur Akdemir xx, Bekir Yılmaz xx

Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor), Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor), Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan Da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor)

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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