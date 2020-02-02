Hatayspor - Giresunspor maçının ardından Toysal: “Çok ciddi avantajı kaçırdık ama bundan sonraki haftalarda yine gelecektir” Kutlu: “Bugün kazanıp ilk altı içerisinde yer alacağımızı düşünüyordum”

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Hatayspor, Giresunspor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal üçüncü bölgede biraz daha pozisyon üretkenliğinin fazla olması durumunda farklı şeyler konuşabileceklerini ifade ederek, “Çok zor bir müsabaka oynadık. İlk yarı ve ikinci yarı dengeli bir oyun iki takım için de. Giresun takımı organize bir takımdı. İlk yarıda istediğimiz coşku ve arzudan gerideydik. İkinci yarının başında yediğimiz gol ile demorilize olmamız lazımdı aslında ama akabinde hemen toparlayıp 11’i bulduk. Daha sonraki süreç yine üçüncü bölgede biraz daha pozisyon üretkenliği fazla olsaydı, son dakikada verilen bir çift vuruş gol olsa şu anda farklı şeyler konuşabilirdik ama futbolun içerisinde bunlar var. Eğer 10 önde olup rakip beraberliği yakalamış olsa şu anda canımız biraz daha sıkkın olurdu. Ama tam tersi olduğu için bir puanı içeride yenilmediğimiz için içerideki namağlup serimizi devam ettiriyoruz. Böyle olsun istemezdik ama futbolda bu tarz sonuçlar çok doğal. Alınan bir puan var. Çok ciddi avantajı kaçırdık ama bu tarz avantajların bundan sonraki haftalarda yine geleceğini düşünecek olursak önümüzü bakıyoruz” dedi.



“Hakem, bazı pozisyonlarda gardımızı düşürdü”

Toysal, maçın hakemi Yiğit Arslan ile ilgili olarak, “Maçın hakemi ile alakalı çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Bizim yine en son Adana maçında görev yapmıştı. Gereksiz yere iki oyuncumuza sarı kart verip cezalı duruma düşmüştü, Bursa maçında oynamamışlardı. Aynı şekilde bu maçta da gereksiz sarı kartlar, fauller oyun durdurmalar. Bu beraberliği hakeme bağlamıyorum ama içeride maalesef bazı pozisyonlarda bizim gardımızı düşürecek sarı kart pozisyonları oldu” diye konuştu.



Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu ise hedeflerinin ilk altı içerisine girmek olduğunu belirterek, “Maçın başından sonuna kadar ilk 510 dakikalık Hatayspor’un baskısı hariç geri kalan 80 dakika boyunca istediklerimizi ortaya koyduk. Pozisyona girdik, gol attık, rakibimize pozisyon gol hariç belki bir tane daha vardır ama şut imkanı tanımadık. İyi şeyler ortaya koyduk. Biz buraya gelirken ilk hedefimiz ilk altı içine girmekti. Ben bugün kazanıp ilk altı içerisinde yer alacağımızı düşünüyordum ama 1 puanla dönmek zorunda kaldık. İyi futbol ortaya koyduk, pozisyona girdik, az pozisyon verdik, şimdi bunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü 3 haftada 7 puan yaptık ve ligin ikinci yarısına çok zor bir fikstürle başlıyorduk. Bundan sonraki maçlarda bu futbolumuzu devam ettirip sonuçları da aldığımız zaman öncelikli hedefimiz ilk altıya girdiğimiz zaman ilk ikiyi de fırsatımız olursa kovalayacağız” ifadelerini kullandı.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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