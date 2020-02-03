Samandağ Emniyeti’nden "şok uygulama"

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında 600 kişi sorgulandı.



Halkın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam eden Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde uygulamada gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak şüpheli araçları durdurup sorgulama yaptı. Denetimlerde 400 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken 200 araç kontrol edildi.



Kontroller sırasında her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Yusuf Zeytun, Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamamıza hız kesmeden devam ediyoruz, özellikle ana arterler ve vatandaşların yoğun bir şekilde geçtiği noktalara belirleyip vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaya devam ediyoruz.

Kontrolleri mobil tablet dediğimiz cihazdan yaparak vatandaşlarımıza herhangi bekletme ve rahatsızlık vermeden uygulamaları yapıyoruz ki vatandaşların bu konuda herhangi bir şikayet duymasın.

Yaptığımız uygulamalarda da ayrıca vatandaşlarımız kendini huzur ve güvende hissetsinler istiyoruz. Polisin 7/24 kendilerinin yanında olduğunu bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışıyoruz, bunlarla ilgili de vatandaşlarımızla konuştuğumuzda, olumlu tepkiler verdiklerini bu şekilde bize teşekkür ettiklerini her zaman polisin yanında olmalarının kendilerine huzur verdiğini bu şekilde uygulamaları devam etmesini istiyorlar.



Zeytun, Bugün hafta sonu olması sebebiyle yaklaşık 31 araç geçiş sağlamıştır. Bu geçişlerin güvenli bir şekilde ilçemizde intikallerini ve ayrılıklarını ekiplerimiz güvenli bir şekilde sağlamaktayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımız için 7/24 hizmete hazırdır.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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