İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.
Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.
Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.
Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
HATAY
30 Ocak 2020 Perşembe
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