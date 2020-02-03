İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi

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Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.

Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.

Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.

Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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