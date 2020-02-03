Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu. Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B., C.Ö., H.U. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Bisikletlerin değişik tarihlerde kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler.

HATAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.