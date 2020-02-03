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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afrin'den kaçan PKK/YPG'li teröristlere 'rejim kıyafeti' dağıtmışlar

DHA

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kamplarında 3 yıl bulunduktan sonra emniyet güçlerinin ikna çabasıyla örgütün elinden kaçıp teslim olan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen M.Ş.Ç., örgütün hain planlarını deşifre etti. M.Ş.Ç. (20), Afrin'de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine 'rejim kıyafeti' dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu itiraf etti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amanos yapılanmasına 16 yaşındayken katılan ve Suriye'deki kamplarında 3 yıl yer aldıktan sonra ailesine ulaşarak örgütün elinden kurtulmak isteyen M.Ş.Ç., güvenlik güçlerinin yardımıyla örgütün elinden kaçmayı başardı. Teslim olan terörist hakkında yapılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda savcının hazırladığı iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında çatışmaya girdiği ve iki defa yaralandığı, örgüt içinde silahlı eğitim alarak 'savaşçı' ve 'tabur komutanlığı' seviyesinde görevler aldığının belirlendiği kaydedildi.
'AFRİN HAREKATI OLMASA İRAN'A SALDIRACAKTIK'  
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan M.Ş.Ç., Zeytin Dalı Harekatı başlayana kadar örgütte 'takım komutanı', 'savaşçı' ve 'tim komutanı' olarak faaliyette bulunduğunu bildirerek, harekat başlamadan bir gün önce Tabka bölgesinden 40 kişiyle destek amaçlı Afrin'e geldiklerini anlattı. M.Ş.Ç., Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün kendisini bölgede görevlendirdiğini, harekat öncesi kendilerine 'saldırı olabilir', 'mevzilerimiz var, hazırlıklarımız var, hazırlıklı olun' gibi talimatlar geldiğini belirtti. M.Ş.Ç, "Üst yönetimden Şahin Cilo isimli örgüt mensubu bize 'ya Afrin operasyonu başlayacak ya da İran'a karşı biz operasyona başlayacağız. Afrin operasyonu başlamasaydı YPG olarak ABD'lilerin desteğiyle İran'a saldıracaktık" dedi.
SURİYE REJİMİNİN KİRLİ DESTEĞİ
Zeytin Dalı Harekatı sırasında ayağından yaralanınca Halep üzerinden başka bir bölgeye geçtiğini kaydeden M.Ş.Ç., Afrin'de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine 'rejim kıyafeti' dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu açıkladı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerine veya Türkiye sınır illerine saldırıları hareketli ağır silah taburlarının yaptığını belirten M.Ş.Ç. ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Saldırılar genellikle Afrin, Resulayn, Tel Abyad, Münbiç gibi şehir merkezlerinden gerçekleştiriliyor ki karşılık verilmesi durumunda 'siviller öldürülüyor' diyerek baskı oluşturulsun. Bu nedenle Türkiye'den bizim tarafımıza atış yapılamıyordu. Örneğin, Türkiye sınır illerinden Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi yerlere Suriye tarafından atılan havanlı, roketli, keskin nişancı tüfekli saldırılar hareketli taburlar tarafından yapılır."
'AMANOS YAPILANMASINA ÖNEM VERİYORLAR'
Terör örgütünün Amanos yapılanmasına ayrı bir önem atfettiğini anlatan M.Ş.Ç.'nin ifadelerinde şu sözler de yer aldı:
"Örgüt, 'Akdeniz açılımı' olarak tabir edilen bölgede turizm ve sanayi bölgelerini hedef almayı planlamaktadır. Buralarda örgüt polis, asker ve kamu görevlileri dışında turizm ve sanayi bölgelerini hedef olarak göstermektedir. Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez."
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
M.Ş.Ç.'nin terör örgütü PKK/YPG ile organik bağ içinde bulunarak çatışmaya girmiş olması nedeniyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. M.Ş.Ç. ile birlikte teslim olan V.İ. hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

HATAY

30 Ocak 2020 Perşembe

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