Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 7 Şubat Cuma günü İstanbul’da oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Menemenspor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise dar alan çalışması yaptı.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

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