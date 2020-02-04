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Kanser savaşçıları pedal çevirdi

İHA

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' kapsamında, kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla, 6 ilde eş zamanlı pedal çevirdi.

Kanser savaşçıları pedal çevirdi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ kapsamında, kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla, 6 ilde eş zamanlı pedal çevirdi.
Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın ve İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı etkinliğin Adana ayağına, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği, Adana Renkli Çoraplar Çocuk Bisiklet ve Doğa Kulübü, Adana Bisikletliler Topluluğu, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin yanı sıra bireysel bisikletliler katıldı.
Etkinlikte, kansere karşı birlik olmanın önemini vurgulayan İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve Bisikletliler Derneği Üyesi Dr. S. Ezgi Oymak, "Uluslararası Kanserle Mücadele Örgütü'nün (UICC) belirlediği ortak bir slogan çerçevesinde, dünya genelinde üye tüm kurum ve kuruluşlar tarafından çok çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak her yıl 4 Şubat’ta kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla; kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamayı ve doğruları herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl da 4 Şubat Dünya Kanser Günü çerçevesinde altı ilde eş zamanlı pedal çevirdik” açıklamasında bulundu.

"Kanser hastalığı konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz"
Kanserin, son yüzyılda daha sık ortaya çıkan bir hastalık haline geldiğini ifade eden Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. H. Cem Önal ise, “Ülkemizde insanlarımız ortalama 75 yıl yaşıyor. Yaşamın uzamasının yanı sıra hızlı endüstrileşme ve kentleşmenin getirdiği kimyasal kirlilikteki artış, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, obezite gibi faktörler, diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çağımızda kanser, artık daha da sık rastlanan bir hastalık ve pek çok ülkede önemli bir toplumsal sağlık sorunu olmuştur. Bizler, kanser tanısı konan hastaları iyileştirmek için çabalarken, diğer taraftan da kansere neden olan faktörleri yok ederek, sağlıklı insanların kansere yakalanma olasılığını azaltmaya çalışıyoruz. Hep birlikte, kansere karşı yapabileceklerimizin farkında olarak ve mücadele ederek başarılı olabiliriz. Biz bir bütünüz ve kanseri birlikte yeneceğiz” diye konuştu.
Kortej eşliğinde 12 kilometre pedal çeviren kanser savaşçıların katıldığı etkinliği gelecek yıl İskenderun’un da dahil olacağı daha kapsamlı programlarla genişleyeceği belirtildi.

HATAY

04 Şubat 2020 Salı

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