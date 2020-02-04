Uyuşturucuyla yakalandı tutuklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin şüphelendikleri bir şahsa "dur" ihtarı çekmesine rağmen durmayıp kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Ü. isimli şahsın üzerinde 123 adet Captagon hap ve 41 gram takoz esrar ele geçirildi.

Ö.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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