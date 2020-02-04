Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 60 paket halinde 12 bin gram takoz esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Ayrıca, 3 yabancı uyruklu şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

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