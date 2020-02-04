Kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza

Hatay'da yaban keçilerini kaçak olarak avlayan 3 kişiye 79 bin 299 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, İskenderunArsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak olarak yaban keçisi avlayan H.R., V.G. ve M.B. adlı 3 kişiye 11 bin 319 lira idari yaptırım uyguladı. Av sırasında vurmuş oldukları 3 adet yaban keçisi için 67 bin 980 lira tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 299 lira cezai işlem uygulandı.

Şahısların av sırasında kullanmış oldukları 3 adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.