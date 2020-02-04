Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi

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Takviye amaçlı sınır birliklerine gönderilen uzun namlulu tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları drone ile havadan görüntülendi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. Oğulpınar Karakolundan çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gitti. Tanklar geçerken vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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