Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

Hatay’da bir kişi, pompalı tüfekli eşini ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde Ömer Yıldırım (27), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pervin Yıldırım (27) ve annesi Emine Yıldırım’ı (50) evlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek içeri girilmesini engelledi.

HATAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

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