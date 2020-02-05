AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı´ndan İdlib´e yardım

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı, 3 TIR dolusu yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemelerini Suriye´nin İdlib kentine gönderdi.
Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki saldırılardan kaçarak, Türkiye-Suriye sınırının bulunan güvenli alanlara gelen siviller için AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemesi topladı. Yardımlar malzemelerini taşıyan 3 TIR, Umut Ol İnsani Yardım Derneği aracılığıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Reyhanlı Lojistik Merkezi'nden uğurlandı. Yardım malzemeleri, Suriye´ye geçerek, sivillere dağıtıldı.
AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, savaş mağduru Suriyeli sivillerin yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi. Yardım malzemelerinin Arnavutköy´deki hayırseverlerin katkılarıyla sağlandığını belirten Candaroğlu, ''Arnavutköy´de yaşayan vatandaşlarımızın ve hayırseverlerin destekleriyle topladığımız yakacak, yatak ve battaniye gibi 3 TIR insani yardım malzemesini İdlib´e gönderdik. Yardım çalışmalarımız sürecektir. Katkıları için Umut Ol Derneği ile İHH´ya teşekkür ediyoruz'' dedi.
YARDIMLAR SÜRECEK
Umut Ol İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil de ``Bölgede göçün başladığı andan bu yana yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada desteklerinden ötürü AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı´na ve bağışçılara teşekkür ediyorum. Suriye içerisinde yardım çalışmalarımız devam edecektir´´ diye konuştu.
HATAY
05 Şubat 2020 Çarşamba
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