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Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İHA

Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, eş zamanlı yapılan operasyonda Hatay’da cezaevinde bulunan 2 kişi ve Gaziantep’te bulunan 3 şüpheli olmak üzere toplamda 5 şüpheliye yönelik 7 ayrı adreste arama yapıldı. Gaziantep’te bulunan 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 bin 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:27
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  • İKİNDİ 15:47
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  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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