Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eş zamanlı yapılan operasyonda Hatay’da cezaevinde bulunan 2 kişi ve Gaziantep’te bulunan 3 şüpheli olmak üzere toplamda 5 şüpheliye yönelik 7 ayrı adreste arama yapıldı. Gaziantep’te bulunan 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 bin 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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