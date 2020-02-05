Suriye sınırına askeri sevkiyatlar devam ediyor

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HataySuriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



HATAY 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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