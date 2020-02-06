Hatayspor, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Bordobeyazlı kafile, bugün öğleden sonra havayolu ile İstanbul’a gidip, burada kampa girecek.

HATAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.