Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına, obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına, obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, bu sabah güvenlik önlemleri eşliğinde, Kırıkhan ilçesinden geçirildi. Konvoy ile Suriye sınır hattına geçiş yapıldı. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



HATAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:05

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