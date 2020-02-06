Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor Tank ve obüslerden oluşan konvoy Reyhanlı’ya ulaştı

Türkiye’nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollara sevk edildi.
Türkiye’nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan askeri konvoy Reyhanlı'ya ulaştı. İdlib’deki son gelişmelerden sonra sınırda askeri hareketlilik hız kazanırken, tankları taşıyan tırlar, güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı’daki sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.
HATAY
06 Şubat 2020 Perşembe
- İMSAK 06:05
- GÜNEŞ 07:26
- ÖĞLE 12:54
- İKİNDİ 15:48
- AKŞAM 18:13
- YATSI 19:28