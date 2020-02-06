Karşıya geçerken araç çarptı, eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçen bir kadın midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Belenİskenderun karayolu battı çıktı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcan Türkmen’e (58), Belen istikametinden gelmekte olan E.A. yönetimindeki 31 BB 8505 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Gülcan Türkmen olay yerinde yaşamını yitirirken midibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Polis olay yeri incelemesi yaparken kazayı haber alarak gelen Gülcan Türkmen'in eşi Metin ve oğlu Mehmet gözyaşlarına boğuldu. Annesinin yerde üzeri kapalı halde yattığını gören oğlunu polisler güçlükle sakinleştirebildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HATAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:05

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