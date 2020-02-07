İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği "Dante" ile düzenlenen operasyonda 2,5 kilo uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik köpeği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan M.E. ve B.Z. isimli şahıslara operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerine yakın bölgede araziye gizledikleri yaklaşık iki buçuk kilo esrar maddesi, narkotik polis köpeği "Dante" tarafından bulundu. Yakalanan iki şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında E.A isimli şahsın da arandığı bildirildi.

HATAY 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

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