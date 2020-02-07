'Babam ve ben'

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Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası Hatay’ın Erzin ilçesinde başladı.

21 şehrin finalistlerinden oluşan yıldız voleybolcular 4 gün süre ile Erzin Spor Salonu’nda mücadele edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Erzin Halk Eğitim Merkezi ekibi bir gösteri sundu. Erzin Spor İlçe Müdürlüğü, konuk takımların kaptanlarına çiçek verdi.

Törene, Ezin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkan Vekili Esra Çopur Vural, Hatay İl Spor Müdürü M. Cemil Sönmez, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

HATAY 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:29

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